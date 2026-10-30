Xem xét giảm giá điện từ ngày 1-11: Tín hiệu tích cực cho nền kinh tế

Nhân viên EVNHANOI kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện. Ảnh: EHN

Liên quan đến chỉ đạo giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027 nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thiện ngay các phương án. Trong khi đó, EVN cho biết, EVN đang khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm giảm giá bán điện.

Hiện tại, trong giải trình về báo cáo tài chính năm 2025, EVN công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 51.881 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ đạt 39.762 tỷ đồng.

Cùng với đó, tình hình tài chính của EVN năm 2026 đã có những chuyển biến tích cực. Theo số liệu được công bố, đến cuối tháng 6-2026, công ty mẹ EVN đã chuyển từ trạng thái lỗ lũy kế sang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dương hơn 3.000 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, hồi trung tuần tháng 9-2026, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết, lợi nhuận 8 tháng của EVN ước đạt 12.215 tỷ đồng, mục tiêu cả năm trên 13.500 tỷ đồng.

Hiện nay, giá bán lẻ điện bình quân hiện ở mức hơn 2.204 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), được áp dụng từ ngày 10-5-2025. Đây là mức giá được xác định dựa trên tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện và lợi nhuận bình quân tính cho mỗi kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ.

Mức giá này là cơ sở xây dựng biểu giá bán lẻ điện cụ thể cho các nhóm khách hàng như sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Với điện sinh hoạt, giá bán hiện được tính theo 6 bậc lũy tiến, từ 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên đến 3.460 đồng/kWh với lượng điện vượt 400 kWh mỗi tháng (chưa gồm VAT).

Theo một chuyên gia năng lượng, kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp điện chịu tác động của nhiều yếu tố như sản lượng, cơ cấu nguồn phát, giá nhiên liệu, giá mua điện, tỷ giá, chi phí tài chính và hiệu quả vận hành. Vấn đề quan trọng hơn là làm rõ cơ cấu chi phí cung ứng điện, những khoản đã được thu hồi và khả năng tiết giảm chi phí trong toàn hệ thống…

Hiện tại, Bộ Công Thương đang phối hợp với EVN rà soát, tính toán phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân theo chỉ đạo của Chính phủ. Mức giảm cụ thể sẽ sớm được thông tin.

Chỉ đạo giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027, ngay lập tức đã nhận được sự phản hồi tích cực của dư luận. Bà Nguyễn Thu Hương, 78 tuổi, thường trú tại ngõ 354/7 đường Lê Duẩn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết, giá điện ở mức cao khiến chi phí sinh hoạt tăng trực tiếp và gián tiếp đẩy giá hàng hóa, khiến sức mua của người dân suy giảm. “Do đó, thông tin giá điện sẽ được điều chỉnh giảm khiến chúng tôi rất mừng. Là cán bộ hưu trí, đồng lương hưu ít ỏi nên cắt giảm được khoản tiền nào là rất quý trong bối cảnh giá cả sinh hoạt cao như hiện nay”, bà Nguyễn Thu Hương nói thêm.

Trong khi đó, ông Phạm Tuấn Hoàn, quản lý gara ô tô Việt Tín (phường Hoàng Liệt) cho biết, lượng điện năng tiêu thụ của gara rất nhiều, mỗi tháng xưởng phải chi trả hơn 10 triệu đồng tiền điện. Do đó, nếu giá điện được giảm sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí…

Thực tế, điều này cũng tương tự với nhiều doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất khác, nhất là với các ngành tiêu thụ nhiều điện như sản xuất công nghiệp, luyện kim, dệt may và hóa chất. Bởi chi phí điện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành. Do đó, khi giá điện giảm cũng sẽ là yếu tố giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng.