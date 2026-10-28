Xem xét giảm giá điện, đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%

Các bộ, ngành được giao khẩn trương đánh giá cơ sở pháp lý, tác động và tính khả thi của phương án giảm giá điện, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Ngày 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, trong đó yêu cầu khẩn trương rà soát phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân và đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% trong thời gian từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Tài chính cùng ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng giao EVN khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và các quy định liên quan. EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Bộ Công Thương được giao chủ trì xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11/2026. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, bộ cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về chính sách thuế, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%.

Bộ Tài chính phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, việc xem xét giảm giá điện và điều chỉnh thuế đối với xăng hướng tới hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp. Các phương án hiện đang trong quá trình rà soát, đánh giá và chưa phải quyết định chính thức về mức giảm giá điện hay việc áp dụng thuế suất 0% đối với xăng.