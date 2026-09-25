Xem xét, giải quyết mọi kiến nghị chính đáng của người dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất khi đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư...

Công dân phản ánh, kiến nghị.

Ông Nguyễn Văn Hải, thôn Hà Vân, xã Hoạt Giang phản ánh việc gia đình ông đã được cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá từ ngày 15/5/2018; tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giao đất ngoài thực địa.

Còn hộ gia đình ông Phạm Khắc Chiến, thôn Đồng Tâm, xã Sao Vàng kiến nghị UBND xã Thọ Bình và các đơn vị có liên quan tiếp nhận và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

Lãnh đạo địa phương giải đáp phản ánh, kiến nghị của công dân.

Lắng nghe các ý kiến của công dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và lãnh đạo địa phương làm rõ nội dung phản ánh, trách nhiệm từng cấp, từng ngành trong việc tham mưu, đề xuất phương án xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tiếp thu, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đối với kiến nghị của hộ gia đình ông Phạm Khắc Chiến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, rà soát lại quá trình sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Chiến, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát.

Đối với kiến nghị của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hải, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND xã Hoạt Giang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 19336-UBND/TDNC ngày 14/9/2026, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh trước ngày 20/10/2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tiếp thu, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương tích cực giải quyết những nội dung được công dân phản ánh, kiến nghị một cách khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan để các hộ dân hiểu, chấp hành, không tiếp tục khiếu kiện.

Các ban của HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát, phối hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo quy định.