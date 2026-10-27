Xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến Dự án Công viên nghĩa trang tâm linh Minh Đức

Dự án công viên tâm linh nghĩa trang Minh Đức đang trong giai đoạn được xem xét, thực hiện các bước đầu tư. Những nội dung người dân phản ánh, kiến nghị, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ trên cơ sở quy định hiện hành.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, nắm bắt tình hình, tiếp thu ý kiến, phản ánh của người dân; phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét những vấn đề liên quan; bảo đảm quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đồng thời quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.