Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 99km, đi qua TP.Huế và tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tính đến ngày 18/11/2026, sản lượng thi công toàn dự án đạt gần 50% giá trị hợp đồng. Trong đó gói thầu XL1 đạt 59%, XL2 đạt 45% và XL3 đạt 31%.

Tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân như thời tiết mưa kéo dài, thiếu hụt nguồn cung vật liệu, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng cao, thiếu nhân công và vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, việc vừa thi công vừa bảo đảm giao thông trên tuyến cao tốc đang khai thác cũng gây khó khăn cho tổ chức thi công.

Đáng chú ý, nguồn cung nhựa đường khan hiếm, giá tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục thảm bê tông nhựa.

Một số nhà thầu cũng chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc và thiết bị, khiến sản lượng thi công chậm so với kế hoạch.

Trước tình hình này, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh tiến độ, lùi thời gian hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng sang năm 2027.

Chủ đầu tư đồng thời đề xuất điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư xuống còn hơn 5.740 tỷ đồng, thấp hơn gần 723 tỷ đồng so với mức được duyệt ban đầu.