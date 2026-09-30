Xem xét đưa hai cao tốc qua Lạng Sơn, Cao Bằng vào khai thác tạm miễn phí dịp Tết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo khi kiểm tra thực địa, làm việc về tình hình triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại Km23. Ảnh: CP

Nâng cao công suất khai thác các mỏ vật liệu

Theo Văn bản số 506/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu:

Các chủ thể tham gia dự án phải tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng phải tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng toàn bộ mặt bằng bao gồm cả đường gom, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, trạm dừng nghỉ, xây dựng khu tái định cư phục vụ 2 dự án trong tháng 10 năm 2026.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát số lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu đá trên địa bàn tỉnh; nâng cao công suất khai thác các mỏ vật liệu trên địa bàn, nhất là các mỏ đá chất lượng cao.

Đồng thời, có giải pháp ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ nay đến hết năm 2026.

Bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu rà soát, xây dựng cụ thể tiến độ chi tiết từng gói thầu, từng hạng mục bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; huy động tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, vật liệu xây dựng;

Cùng với đó, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân, đặc biệt tại các vị trí đường găng của các dự án để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026 như đã cam kết.

Với quyết tâm phục vụ nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2027, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nghiên cứu, xử lý đề xuất của Nhà đầu tư về việc xây dựng phương án đưa dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn Đồng Đăng - Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí dịp Tết theo thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an (C08), Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thống nhất phương án, thực hiện tổ chức diễn tập xử lý sự cố trước khi đưa vào khai thác theo đúng quy định.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (khởi công tháng 4/2024) dài gần 60 km, gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài hơn 43 km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, dài khoảng 16 km. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 11.800 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn phân kỳ (quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m) hoàn thành trong năm 2026. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m được triển khai sau khi hoàn thành các hạng mục của giai đoạn phân kỳ.

Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km (qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khoảng 52,5 km, địa bàn tỉnh Cao Bằng khoảng 69,6 km), do UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án. UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 52,5 km.