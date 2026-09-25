Xem xét đề xuất của nhà đầu tư về các phương án xây dựng Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và UBND phường Đông Kinh; đại diện nhà đầu tư thực hiện dự án…

Đại diện nhà đầu tư trình bày các phương án xây dựng tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã trình bày về quy mô của dự án. Theo đó, Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng dự kiến có chiều cao khoảng 70m, có sức chứa tối đa khoảng 200 người cùng thời điểm. Công trình dự kiến sử dụng hệ thống thang máy để đưa người dân và du khách lên tháp. Tại Tháp vọng cảnh, nhà đầu tư sẽ bố trí nhiều khu vực như: khu vực trưng bày sản phẩm văn hóa; khu vực dịch vụ…

Trong chương trình làm việc, đại diện nhà đầu tư cũng đã trình bày 2 phương án xây dựng. Phương án 1 là xây dựng Tháp vọng cảnh kết hợp với cầu kính đi bộ qua sông Kỳ Cùng; Phương án 2 là xây dựng Tháp vọng cảnh trên dòng sông Kỳ Cùng.

Cả 2 phương án đều được nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo hình thức xã hội hóa, nhà đầu tư tự bố trí nguồn vốn xây dựng, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Nếu được chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tập trung trao đổi về từng phương án xây dựng; những vấn đề liên quan đến đầu tư dự án như: thuê đất, hình thức sử dụng đất, thuê mặt nước, phương pháp xây dựng để không ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Kỳ Cùng; kiến trúc và cảnh quan xung quanh công trình…

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Qua trao đổi, tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ngành đánh giá cao ý tưởng, kiến trúc và phối cảnh của nhà đầu tư trong hai phương án đề xuất xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngay sau buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh nhanh chóng nghiên cứu, xem xét các vấn đề liên quan đến đề xuất đầu tư dự án của nhà đầu tư; chủ động hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư dự án.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong quá trình xem xét các phương án xây dựng của nhà đầu tư, các sở, ngành phải đặc biệt chú ý đến hiệu quả đầu tư, cũng như dự án phải đảm bảo đúng quy hoạch của tỉnh, cũng như xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền được giao để đảm bảo dự án đầu tư đúng quy định của pháp luật.

Phối cảnh Tháp vọng cảnh trên dòng sông Kỳ Cùng

Nhà đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đầu tư để gửi cơ quan liên quan thẩm duyệt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Việc lựa chọn phương án xây dựng cụ thể, tỉnh sẽ xem xét sau khi nhà đầu tư hoàn thành các công việc liên quan đến đầu tư hồ sơ, thủ tục đầu tư. Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư từ giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, đến quá trình triển khai xây dựng dự án, khai thác và vận hành công trình.