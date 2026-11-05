Xem xét đầu tư 3 dự án cao tốc, điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

100% đại biểu có mặt tán thành việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2. Ảnh: Media Quốc hội.

Đồng thời, các đại biểu sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, gồm: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp đối với hai nội dung. Thứ nhất là báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định pháp luật. Thứ hai là giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, thành nội dung xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị và được Quốc hội chấp thuận bổ sung 5 nội dung vào Nghị quyết kỳ họp, gồm:

Một là, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Hai là, cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Ba là, thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 19 của Quốc hội.

Bốn là, quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài.

Năm là, sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án do Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Theo chương trình kỳ họp thứ 2 sau khi được điều chỉnh, Quốc hội khóa XVI sẽ kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11/2026. Thời gian bế mạc kỳ họp vẫn được giữ nguyên vào ngày 21/11/2026, trong đợt 2.