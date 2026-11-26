Dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL phát biểu tại buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL, từ ngày 1/7/2026, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh còn 923 thôn, tổ dân phố. Quy mô dân số và phạm vi địa bàn của nhiều thôn, tổ dân phố tăng lên (quy mô dưới 150 hộ; từ 150 đến dưới 300 hộ; từ 300 đến dưới 500 hộ và từ 500 hộ trở lên) làm gia tăng nhu cầu sử dụng và phạm vi phục vụ của các thiết chế văn hóa, thể thao.

Phần lớn nhà văn hóa, sân thể thao hiện có được đầu tư từ trước khi sắp xếp nên đa số không còn phù hợp về diện tích, sức chứa, công năng, vị trí; thiếu hạng mục phụ trợ, trang thiết bị chưa đồng bộ.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 208/923 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn (chiếm 22,5%); 715/923 thôn, tổ dân phố có nhu cầu đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa, sân thể thao và bổ sung trang thiết bị (chiếm 77,5%).

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Để thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó 70% nhà văn hóa đạt chuẩn, Sở VHTT&DL đã đề xuất 2 phương án đầu tư.

Theo đó, phương án 1 (đủ nguồn lực), Sở VHTT&DL đề xuất hỗ trợ xây mới 260 nhà văn hóa, sửa chữa 162 nhà văn hóa và mua sắm 422 bộ trang thiết bị với tổng kinh phí 434,2 tỷ đồng trong giai đoạn 2027 - 2030. Phương án 2 (trường hợp ngân sách hạn chế), sở đề xuất ưu tiên hỗ trợ xây mới 260 nhà văn hóa với kinh phí 332,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu góp ý về cách phân nhóm nhà văn hóa theo số hộ dân; vận dụng suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố; sự cần thiết của mẫu thiết kế để các xã, phường tham khảo; nghiên cứu giảm chi phí xây dựng nhà văn hóa và làm rõ căn cứ tính toán trong hồ sơ dự thảo; khả năng cân đối ngân sách tỉnh, lồng ghép nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để lựa chọn những nơi phù hợp làm địa điểm sinh hoạt cộng đồng, giảm nhu cầu xây mới…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận Sở VHTT&DL đã nghiên cứu, tính toán các phương án hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao trên địa bàn. Đồng chí đề nghị Sở VHTT&DL phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Sở Tài chính và UBND các xã, phường khảo sát lại từng cơ sở, rà soát khả năng tận dụng nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và làm rõ phần nguồn lực cấp xã có thể bố trí.

Đồng chí lưu ý nghiên cứu chia nhóm quy mô nhà văn hóa theo khoảng 50 hộ để xác định mức hỗ trợ sát thực tế, làm rõ danh mục trang thiết bị và rà soát nhu cầu bổ sung tại cả các nhà văn hóa đã đạt chuẩn.

Đối với sân tập thể thao, cần đánh giá cụ thể hiện trạng ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và quan tâm bố trí không gian vui chơi cho trẻ em. Đồng chí cũng đề nghị nghiên cứu thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình, trong đó quan tâm các địa bàn biên giới, đặc biệt khó khăn.

Đồng chí đề nghị Sở VHTT&DL tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, trong đó lưu ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư giai đoạn 2027 - 2030 và danh mục đầu tư năm 2027 để có thể triển khai ngay sau khi nghị quyết được ban hành.