Xem xét chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu không đủ năng lực

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc BQLDAXD khu vực Phan Thiết Hoàng Văn Đồng cho biết, năm 2026, đơn vị được giao hơn 717 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Đến ngày 5/11, Ban đã giải ngân 390 tỷ đồng, đạt gần 55% kế hoạch. Trong đó, vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 giải ngân 186 tỷ đồng, đạt 48%; vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 205 tỷ đồng, đạt 61%.

Giám đốc BQLDAXD khu vực Phan Thiết Hoàng Văn Đồng báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại buổi làm việc

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân khá như dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp tại phường Tiến Thành và xã Tuyên Quang đạt 91% kế hoạch vốn năm 2026; dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo giải ngân đạt 73%; dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng tại phường Mũi Né đạt tỷ lệ giải ngân 54%, khối lượng thi công khoảng 47% giá trị hợp đồng.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng Trần Tuấn Kiệt phát biểu tại buổi làm việc

Đối với một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đáng chú ý, dự án Kè sông Cà Ty mới giải ngân 63 triệu đồng/21 tỷ kế hoạch vốn năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 567 hộ dân, song mới kiểm đếm được 72/344 hồ sơ và xét pháp lý nguồn gốc đất 25 hồ sơ.

Dự án Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né mới giải ngân 27/96 tỷ đồng. Một số dự án trường học cũng có tỷ lệ giải ngân thấp, như Trường THPT Phan Thiết đạt 10%, Trường THCS Trần Phú đạt 8%.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Nguyễn Thành Trung nêu ý kiến tại buổi làm việc

Theo BQLDAXD khu vực Phan Thiết, tỷ lệ giải ngân chung còn thấp, số vốn chưa giải ngân khoảng 327 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm; việc di dời hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất, bố trí tái định cư và năng lực của một số nhà thầu cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

BQLDAXD khu vực Phan Thiết đặt mục tiêu đến ngày 30/11 giải ngân trên 75% và đến ngày 31/1/2027 đạt trên 95% kế hoạch vốn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận nỗ lực và trách nhiệm của BQLDAXD khu vực Phan Thiết trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh nguyên nhân khách quan, việc phối hợp giữa BQLDAXD khu vực Phan Thiết với các đơn vị liên quan và địa phương có lúc chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, năng lực yếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQLDAXD khu vực Phan Thiết phải kiên quyết hơn trong xử lý trách nhiệm, không để tình trạng nhiều lần cam kết nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Các dự án cần xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, thời gian thực hiện, nhân lực và máy móc cần huy động. Trên cơ sở đó, yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ theo ngày, tuần; nếu không thực hiện đúng cam kết và không có biện pháp khắc phục, phải kiên quyết xử lý, xem xét chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị không đủ năng lực.

Đồng chí Nguyễn Minh cũng yêu cầu BQLDAXD khu vực Phan Thiết tăng cường kiểm tra thực tế từng công trình, dự án, đối chiếu khối lượng thi công với báo cáo tiến độ để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn. Giám đốc, các phó giám đốc và bộ phận chuyên môn phải xác định rõ trách nhiệm, bám sát từng dự án, phân công cụ thể người phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc

Về công tác giải phóng mặt bằng, BQLDAXD khu vực Phan Thiết cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương trong quá trình luân chuyển, xử lý hồ sơ; chủ động trao đổi với các sở, ngành để tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, BQLDAXD khu vực Phan Thiết cần tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý những nhà thầu yếu kém, BQLDAXD khu vực Phan Thiết cần kịp thời động viên, biểu dương các đơn vị thi công tốt, có tiến độ vượt kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.