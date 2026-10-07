Xem xét chấm dứt hoạt động Dự án Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm San Hà Bình Định

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH San Hà lập hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt toàn bộ hoạt động dự án và thông báo cho các cơ quan liên quan.

Trường hợp Công ty TNHH San Hà không thực hiện thủ tục tự chấm dứt dự án, Sở Tài chính rà soát tình hình triển khai, các nghĩa vụ của nhà đầu tư và quy định pháp luật liên quan, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đây, Dự án được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH San Hà vào ngày 19-6-2023.

Dự án có tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng, diện tích 16,5 ha tại thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay thuộc xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai).

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý III/2025. Khi vận hành, dự án có công suất giết mổ 40.000 con gia cầm/ngày, 500 con gia súc/ngày và chế biến 10 tấn sản phẩm/ngày, hướng đến hình thành chuỗi khép kín từ thu mua, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, đến tháng 9-2026, dự án vẫn chưa được giao đất, chưa khởi công. Qua kiểm tra, nguyên nhân là Công ty TNHH San Hà chưa bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

UBND xã Hòa Hội làm việc với nhà đầu tư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà Bình Định vào tháng 1-2026. Ảnh: UBND xã Hòa Hội

Trước đó, tháng 8-2026, tỉnh Gia Lai cho phép điều chỉnh tiến độ và yêu cầu doanh nghiệp bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch triển khai với các mốc cụ thể.

Tỉnh cũng yêu cầu đơn vị hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 25-9-2026. Trường hợp nhà đầu tư tiếp tục chậm bố trí kinh phí, không thực hiện đúng cam kết, tỉnh sẽ xem xét xử lý, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Dự án Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà Bình Định từng được kỳ vọng góp phần giải quyết đầu ra cho ngành chăn nuôi, giảm giết mổ nhỏ lẻ và bảo đảm an toàn thực phẩm của tỉnh.

Thế nhưng, nhà đầu tư liên tục trì hoãn việc bố trí kinh phí cho chính quyền địa phương chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án dù các cơ quan ban, ngành và chính quyền địa phương của tỉnh đã tạo mọi điều kiện.

Công ty TNHH San Hà được thành lập vào ngày 3-6-2008; địa chỉ trụ sở tại số 951 Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh). Ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Thị Ngọc Hà, giữ chức vụ Tổng giám đốc. Công ty vận hành 4 nhà máy sản xuất tại tỉnh Long An trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh) và TP. Đồng Nai, cung cấp hơn 200 tấn sản phẩm tươi sống cho thị trường mỗi ngày.