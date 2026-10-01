Xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 3 dự án nhà ở thương mại ở TPHCM

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã rà soát cơ sở pháp lý và đưa ra hướng xử lý dứt điểm cho 3 dự án.

Cụ thể, đối với dự án chung cư Melody Residences, phường Tân Sơn Nhì do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư (CĐT) có quy mô 741 căn hộ và một mini shop. Hiện CĐT đề nghị xem xét cấp sổ hồng 741 căn hộ cho người mua nhà.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT phải làm việc với các đơn vị có liên quan để làm rõ nghĩa vụ tài chính bổ sung; đồng thời phải phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường để thực hiện các thủ tục về môi trường để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người mua nhà. Bên cạnh đó, CĐT phải làm việc, thống nhất với các hộ dân ở tầng dưới về phương án cấp sổ hồng trước cho các căn hộ ở tầng trên để tránh trường hợp khiếu nại về sau.

Tổ công tác làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại để xem xét cấp sổ hồng cho người mua. Ảnh: THANH HIỀN

Dự án Khu dân cư Sông Đà (Lô O và M), phường Hiệp Bình do Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải làm CĐT. Dự án với quy mô tại lô O có 60 nền đất; lô M có 19 nền đất. CĐT đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân và người dân tự xây dựng nhà ở. Nay CĐT đề nghị tách thửa chuyển nhượng 79 thửa đất đối với Lô O và M, đồng thời cấp sổ hồng cho người mua.

Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu CĐT phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục làm cơ sở cấp sổ hồng cho người mua.

Dự án Khu nhà ở trên khu đất 1,104 ha đường Trần Não, phường An Khánh, TP.HCM do Công ty Cổ phần Thạnh Phú làm CĐT. Dự án có có 36 lô đất nền, hiện đã có 24 căn nhà đã được cấp sổ hồng. Hiện CĐT mong muốn được cấp sổ hồng cho 9/12 căn nhà đã được xây dựng tại dự án.

Liên quan dự án này, CĐT cho biết hiện còn thiếu khoảng 4,5 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính. CĐT đề nghị được cấp sổ hồng trước cho người dân, sau đó sẽ thanh toán khoản tiền còn thiếu bằng nguồn thu từ phần nghĩa vụ tài chính còn lại và sự hỗ trợ thêm của khách hàng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà và giữ lại 3 căn đến khi CĐT thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Song song đó, CĐT phải cam kết thực nghĩa vụ tài chính như đã nêu trên.