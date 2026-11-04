Xem xét các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp
Chiều 3/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3 cho ý kiến về hai nội dung quan trọng gồm: dự thảo Tờ trình Quốc hội xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp, làm cơ sở xây dựng và ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xem-xet-cac-dieu-kien-bao-dam-hoat-dong-cua-dai-bieu-hdnd-cac-cap-10441752.html