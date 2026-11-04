Xem xét các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp

Đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Hà Nội đạt 96,50% dân số với hơn 8,8 triệu người tham gia. Đồng thời, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ và không thuộc diện tham gia bắt buộc, cùng một số nhóm chính sách khác theo quy định.