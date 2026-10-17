Xem xét bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 17/10, Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện thể chế phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Dự thảo Luật hướng tới cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo cơ sở triển khai các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (ảnh QH).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự thảo Luật hoàn thiện các quy định nhằm luật hóa phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đã được quy định tại nghị quyết của Chính phủ; đồng thời rà soát thủ tục về chào bán chứng khoán, đăng ký công ty đại chúng, đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo hướng phù hợp với xử lý trên môi trường điện tử. Việc cắt giảm thủ tục gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro.

Một nội dung đáng chú ý là dự thảo bổ sung Điều 6a về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, tạo cơ sở pháp lý để thử nghiệm có giới hạn đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trước khi xem xét triển khai trên phạm vi rộng.

Cơ chế thử nghiệm được giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian. Tổ chức tham gia phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc miễn trách nhiệm và bảo vệ các chủ thể tham gia được thực hiện theo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Chính phủ được giao quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật.

Các đại biểu dự phiên họp (ảnh QH).

Về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, dự thảo sử dụng tên gọi chung “Sở giao dịch chứng khoán” thay cho các tên gọi riêng tại những điều khoản liên quan; đồng thời sửa đổi khái niệm hệ thống giao dịch chứng khoán và quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước.

Để bảo đảm hoạt động thị trường liên tục, dự thảo quy định trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về mô hình hoạt động của các Sở giao dịch chứng khoán theo quy định mới. Trong thời gian chuyển tiếp, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi phương án sắp xếp có hiệu lực.

Dự thảo Luật tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán; bảo đảm tính thống nhất với pháp luật hiện hành và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Các nội dung sửa đổi liên quan đến giao dịch điện tử và an toàn giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán; dịch vụ của công ty chứng khoán; tiêu chuẩn người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và hoạt động hành nghề chứng khoán.

Các đại biểu dự phiên họp (ảnh QH).

Đối với quỹ đầu tư chứng khoán, dự thảo sửa đổi khái niệm quỹ hoán đổi danh mục theo hướng cho phép quỹ tiếp cận việc hoán đổi tài sản khác theo quy định của Chính phủ; bổ sung quy định về ủy quyền của Đại hội nhà đầu tư cho Ban đại diện quỹ quyết định một số nội dung, việc tuân thủ hạn mức đầu tư và đối tượng được cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát, trong đó có chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Dự thảo cũng sửa đổi chính sách phát triển thị trường chứng khoán, hoàn thiện quy định về phát triển, thu hút nguồn nhân lực trong ngành; chuẩn hóa tên gọi, thuật ngữ để bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật liên quan.

Theo Tờ trình, nếu được Quốc hội thông qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, kèm theo các quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai.