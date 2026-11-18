Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có các thành viên BCĐ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (không là thành viên BCĐ).

Tại hội nghị, đại diện Tổ giúp việc BCĐ báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện VTVL, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị tỉnh.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo dự thảo báo cáo, toàn tỉnh có 881 cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối gồm: 128 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 260 cơ quan, đơn vị cấp xã và 493 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan, đơn vị.

Về chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình thực hiện nhiệm vụ. Qua rà soát, có 876 cơ quan, đơn vị không đề xuất điều chỉnh danh mục VTVL; 5 cơ quan, đơn vị đề nghị điều chỉnh, bổ sung, xây dựng VTVL.

Đối với bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành đối chiếu từng vị trí với chức năng, nhiệm vụ được giao, xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đặc thù, trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác, điều kiện thực hiện và sản phẩm đầu ra. Đồng thời, làm rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp; rà soát yêu cầu về trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của từng vị trí.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về kê khai 9 biểu dữ liệu VTVL theo Hướng dẫn số 07 ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, đến hết ngày 14/11/2026, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành rà soát, xử lý các nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian thực hiện và nhân lực kiêm nhiệm có dấu hiệu trùng lặp; làm rõ những khác biệt về số liệu giữa các cấp và cập nhật dữ liệu lên Cổng kê khai, tổng hợp VTVL trực tuyến theo quy định.

Liên quan đến phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, dự kiến tổng biên chế cán bộ, công chức giai đoạn này là 5.339 biên chế, giảm 281 biên chế (tương đương 5%) so với biên chế được giao năm 2026.

Đối với viên chức, lĩnh vực giáo dục và y tế dự kiến 19.195 biên chế, giữ nguyên so với biên chế được giao năm 2026; lĩnh vực sự nghiệp khác dự kiến 1.185 biên chế, giảm 62 biên chế (tương đương 5%) so với biên chế được giao năm 2026.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ cơ sở thực tiễn và căn cứ xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031; việc bố trí, sử dụng biên chế gắn với VTVL, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp xã và các lĩnh vực giáo dục, y tế; phương án cơ cấu, phân bổ biên chế phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Cơ quan chủ trì tham mưu tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện phương án biên chế trên cơ sở VTVL, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn của từng khối, từng cấp, từng địa phương. Trong đó, cần tập trung rà soát, tính toán kỹ chỉ tiêu biên chế viên chức ngành giáo dục, bảo đảm có căn cứ pháp lý rõ ràng, định mức phù hợp, khả thi, sát với thực tế địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đồng chí yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trình BCĐ xem xét, thảo luận, thống nhất trước khi báo cáo Trung ương theo quy định.