Volkswagen ID. Era 9X - mẫu SUV cỡ lớn trang bị hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV) - đang có mặt tại các địa điểm trưng bày tại Việt Nam trước thềm ra mắt chính thức. Trước đó, hãng xe Đức cho biết ID. Era 9X có giá bán dự kiến dưới 3 tỷ đồng.

Đầu xe thiết kế kín, dựng đứng. Cụm đèn chiếu sáng chính LED với công nghệ IQ. Light bố trí 2 bên đầu xe, đặt nằm dọc.

Volkswagen ID. Era 9X sở hữu chiều dài tổng thể hơn 5,2 m. Tay nắm cửa thiết kế ẩn.

Mâm xe đa chấu đường kính 21 inch.

Cửa hậu chỉnh điện. Dung tích khoang hành lý khi sử dụng cả 3 hàng ghế tương đối hạn chế.

Khoang lái Volkswagen ID. Era 9X bố trí 9 ghế ngồi, bọc da toàn bộ. Các ghế ở 2 hàng đầu dạng không trọng lực, có chức năng massage, sưởi và làm mát, cùng với đệm đỡ chân, loa ở tựa đầu. Ghế hàng 3 chỉnh điện.

Trên táp-lô xe là cụm màn hình kép với 2 màn hình 2.5K đồng kích thước 15,6 inch, một ở trung tâm táp-lô, một nằm liền kề về phía ghế phụ. Trần xe còn có một màn hình độ phân giải 3K kích thước 21,4 inch phục vụ hành khách phía sau

Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm màn hình cảm ứng ẩn hiện trên cửa xe phía sau, đế sạc không dây, đèn viền nội thất, tủ lạnh, hệ thống âm thanh vòm 27 loa, điều hòa 3 vùng độc lập có lọc bụi mịn PM2.5 và tạo ion âm...

Thiết lập EREV trên Volkswagen ID. Era 9X kết hợp giữa 2 motor điện với động cơ xăng 1.5L để cho công suất đầu ra tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Xe đi kèm hệ truyền động AWD 4 bánh toàn thời gian, hộp số một cấp cho xe điện.

Động cơ xăng không truyền động trực tiếp, chỉ đóng vai trò là bộ sạc di động công suất cao, cấp nguồn cho bộ pin dung lượng 65,2 kWh. Nhờ đó, Volkswagen ID. Era 9X có thể đạt phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 1.651 km, công bố theo chuẩn CLTC. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC giúp nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 16,5 phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe đạt 4,57 lít/100 km.

Volkswagen ID. Era 9X còn có chức năng Comfort Braking, đánh lái bánh sau với chế độ Crab Walk 4 bánh đánh lái 10 độ cùng một hướng, chức năng điều chỉnh độ cao, khả năng lội nước an toàn đến 700 mm. Mẫu SUV EREV có 8 chế độ lái, kết hợp cùng các camera, cảm biến siêu âm, LiDAR và camera toàn cảnh 540 độ.

Tại Trung Quốc, 3 phiên bản của Volkswagen ID. Era 9X có giá dao động 309.800-349.800 NDT, tương đương 45.885-51.810 USD. Mẫu SUV của Volkswagen sẽ gia nhập danh mục EREV vẫn còn khá ít đại diện tại Việt Nam, hiện đã có VinFast VF Wild và chuẩn bị đón thêm iCaur V27.