Xem trước iCaur V27 - SUV địa hình REEV sắp bán tại Việt Nam

Thương hiệu iCaur của tập đoàn Chery sẽ là cái tên tiếp theo chuẩn bị gia nhập thị trường ôtô Việt Nam. Một trong những mẫu xe "chào sân" của iCaur sẽ là SUV địa hình iCaur V27, gây chú ý nhờ ngoại hình vuông vức và hệ truyền động điện phạm vi mở rộng - gọi tắt REEV hoặc EREV.

Tổng thể ngoại hình vuông vắn, mặt ca-lăng thẳng đứng, hốc bánh và cản trước/sau dày dặn cùng bộ lốp dự phòng treo ngoài là những yếu tố góp phần nhấn mạnh phong cách địa hình của iCaur V27.

iCaur V27 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 5.045 x 1.976 x 1.894 mm, chiều dài cơ sở 1.894 mm. Khoảng sáng gầm của mẫu SUV REEV này ở mức 224 mm.

Ký tự REEV nằm gần hốc bánh trước là chỉ dấu cho thấy chiếc iCaur V27 sử dụng hệ truyền động điện phạm vi mở rộng, trong đó nhiệm vụ dẫn động chính thuộc về motor điện, động cơ xăng chỉ hoạt động như một "máy phát điện" để cấp năng lượng cho xe.

Đầu xe thiết kế đơn giản nhưng khá hầm hố. Cản trước dày, sơn đen tạo thành điểm nhấn cho iCaur V27 khi nhìn chính diện.

Logo thương hiệu iCaur đặt lệch trên mặt ca-lăng. Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED với tạo hình tròn.

Đuôi xe tuân thủ ngôn ngữ chung, tạo hình vuông vắn với thiết kế nhắm đến sự tối giản.

Cụm đèn hậu hình vuông đặt chồng lên nhau. Mẫu SUV địa hình trang bị lốp dự phòng treo ngoài, cản sau trang bị sẵn móc kéo.

iCaur V27 sở hữu cửa hậu với cơ chế mở ngang. Thiết kế này khá quen thuộc trên nhiều dòng SUV địa hình hạng sang.

Phiên bản này của iCaur V27 sử dụng mâm hợp kim đường kính 21 inch, trang bị sẵn ốp khí động học. Một phiên bản khác của xe sử dụng mâm 19 inch.

Tấm ốp màu đen phía trên hốc bánh trước có tích hợp đèn báo rẽ.

Khoang lái iCaur V27 khá hiện đại với màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch, vô lăng tròn 3 chấu tích hợp cần số điện tử. Bệ trung tâm tối giản với điểm nhấn là núm xoay chọn chế độ lái. Trần kính chia đôi "Starry Sky Island" cũng là thiết kế khá ấn tượng trong khoang lái iCaur V27.

Nội thất màu nâu là trang bị độc quyền trên phiên bản iWD. Mẫu SUV địa hình còn có hệ thống âm thanh 15 loa Pioneer, camera 540 độ, các tính năng trợ lái nâng cao ADAS.

iCaur V27 có 2 biến thể RWD và iWD. Trên cả 2 biến thể, động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L không dẫn động, thay vào đó hoạt động để cấp điện cho một hoặc 2 motor điện tùy phiên bản. Ở phiên bản iWD dẫn động 4 bánh, xe đạt công suất đầu ra tối đa 455 mã lực, mô-men xoắn cực đại 505 Nm.

Nếu chỉ sử dụng năng lượng từ gói pin, phạm vi hoạt động tối đa của iCaur V27 là 200 km. Khi pin đủ và xăng đầy, iCaur V27 được công bố có thể vận hành trên quãng đường tối đa 1.200 km. Theo thông tin do hãng cung cấp, iCaur V27 có thể nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 17 phút khi kết nối trụ sạc nhanh DC 100 kW.

iCaur V27 cung cấp nhiều chế độ lái, bao gồm Eco, Comfort, Sport, Individual, All-Terrain, Slippery, Mud, Loose và Uneven. Mẫu SUV địa hình được cho là có khả năng lội nước sâu 600 mm. Các thông số góc thoát trước và góc thoát sau lần lượt 24 độ và 23 độ.

Khi gia nhập thị trường Việt Nam, iCaur V27 sẽ cùng VF Wild trở thành những lựa chọn EREV hiếm hoi. Một số mẫu SUV thiên hướng địa hình giống với V27 gồm "đồng hương" GWM Tank 500, Toyota Land Cruiser FJ, Land Cruiser Prado...

Theo nhiều nguồn tin, iCaur V27 sẽ chính thức ra mắt khách Việt ngay trong năm nay, giá bán dự kiến dưới 2 tỷ đồng. Mức giá này sẽ khiến V27 gặp các đối thủ mạnh như Hyundai Palisade, Volkswagen Teramont Pro Max...