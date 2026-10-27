Xem trước Hyundai Santa Fe bản off-road đời mới

Hình ảnh mới đưa ra cái nhìn về biến thể Santa Fe XRT Pro với định hướng off-road rõ nét. Thay vì chỉ bổ sung các chi tiết trang trí, phiên bản này có thể sở hữu những nâng cấp về cơ khí, bao gồm khoảng sáng gầm lớn hơn, lốp địa hình cỡ lớn và các tấm bảo vệ thân xe nhằm tăng khả năng vận hành trên những cung đường khó.

Trước đó, phiên bản XRT Pro đã xuất hiện trên các dòng SUV cùng nhà gồm Palisade và Tucson. Santa Fe được định vị nằm giữa cả hai, nên khả năng Hyundai cũng sẽ cung cấp biến thể XRT Pro ở thế hệ mới là hoàn toàn có cơ sở.

Bản dựng phác thảo thiết kế của Hyundai Santa Fe XRT Pro. Ảnh: NYMammoth

Một trong những điểm đáng chú ý ở bản phác họa là ngôn ngữ thiết kế của Santa Fe XRT Pro có nhiều nét tương đồng với Tucson XRT. Phần đầu xe được dự đoán sử dụng lưới tản nhiệt tạo hình góc cạnh, kết hợp cản trước có chi tiết ốp bảo vệ gầm màu bạc và các họa tiết hình khối.

Ở phía sau, khu vực cản dưới được tái thiết kế với các chi tiết mạ crôm tối màu, bề mặt mờ và tấm bảo vệ gầm tạo hình mới. Cụm đèn hậu đặt thấp từng gây tranh cãi trên Santa Fe hiện hành dự kiến sẽ được làm mới thành dạng dọc có dải LED nối liền, tạo cảm giác cân đối hơn.

Xe cũng được dự đoán sử dụng bộ mâm hợp kim thiết kế mới với cỡ lớn, cùng nắp chụp mâm mang logo XRT thay cho biểu tượng chữ H quen thuộc của Hyundai. Đi kèm là bộ lốp địa hình có thành dày hơn so với các phiên bản thông thường, giúp tăng khả năng bảo vệ vành và cải thiện khả năng giảm chấn khi đi địa hình.

Không chỉ tập trung vào ngoại hình, Hyundai Santa Fe bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) còn được kỳ vọng có những điều chỉnh đáng kể về nội thất, hộp số và hệ truyền động.

Bên trong cabin, cụm màn hình cong kép có thể được thay bằng cụm đồng hồ mảnh sau vô-lăng kết hợp màn hình trung tâm kiểu tablet, tích hợp hệ điều hành Pleos Connect thế hệ mới.

Tham khảo phong cách nội thất của Tucson thế hệ mới.

Về vận hành, phiên bản máy xăng tăng áp 2.5 được cho là sẽ chuyển sang sử dụng hộp số tự động biến mô 8 cấp, thay cho hộp số ly hợp kép 8 cấp. Giải pháp này hướng đến khả năng vận hành mượt mà hơn ở tốc độ thấp.

Bên cạnh các cấu hình động cơ hybrid 1.6T và động cơ xăng 2.5T được cải tiến, Hyundai còn sẽ bổ sung phiên bản EREV với phạm vi hoạt động dự kiến đạt gần 1.000 km khi đầy đủ nhiên liệu và pin.

Santa Fe facelift﻿ xuất hiện trên đường phố. Ảnh: Autobuff

Hyundai Santa Fe phiên bản facelift dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Biến thể XRT mang phong cách off-road được kỳ vọng sẽ xuất hiện cùng các bản tiêu chuẩn và hybrid tại những thị trường chủ lực của Hyundai.