Xem trước BYD Sealion 5 - SUV PHEV cỡ C giá dự kiến dưới 790 triệu

Mẫu SUV cỡ C Sealion 5 của BYD đã xuất hiện tại TP.HCM. Mẫu PHEV mới nhất của BYD sẽ sớm ra mắt khách hàng với 2 phiên bản, giá bán dự kiến trên 600 triệu và không cao hơn 790 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của BYD Sealion 5 lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Khoảng sáng gầm của mẫu SUV cỡ C đạt 175 mm.

Đầu xe sở hữu thiết kế Dragon Face đặc trưng, cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED tích hợp đèn định vị ban ngày tạo thành điểm nhấn của Sealion 5 khi nhìn chính diện.

Đuôi xe khá đơn giản với cửa hậu to, dải đèn LED chạy ngang, đèn sương mù bố trí trên cản sau. Phiên bản Premium có cốp sau chỉnh điện.

Mâm xe hợp kim đa chấu kích thước 18 inch là tiêu chuẩn trên BYD Sealion 5. Mẫu SUV cỡ C sử dụng lốp thông số 225/60 R18.

Khoang lái của BYD Sealion 5 thiết kế theo phong cách tối giản.

Điểm nhấn khoang cabin là màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch. Trên phiên bản Essential, trang bị này giảm kích thước về 10,1 inch.

Vô lăng tròn 3 chấu tích hợp các phím chức năng. Nằm sau vô lăng là bảng đồng hồ 8,8 inch, hiển thị các thông số vận hành của xe.

Ở phiên bản Premium cao cấp, BYD Sealion 5 được trang bị đế sạc không dây tại bệ trung tâm.

Mẫu SUV cỡ C bố trí 2 hàng ghế, cho tối đa 5 người ngồi. Bộ ghế ngồi bọc da. Hai ghế hàng trước chỉnh điện và làm mát chỉ có ở bản Premium.

Hệ thống DM-i Super Hybrid trên BYD Sealion 5 kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L với motor điện công suất cao và pin Blade, cung cấp công suất đầu ra tối đa 214 mã lực.

Cổng sạc nhanh DC chỉ có ở bản Premium, trong khi bản Essential dùng cổng sạc AC. Phạm vi hoạt động thuần điện của BYD Sealion 5 là 110 km (chuẩn NEDC), tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.200 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe theo công bố đạt 0,8 lít/100 km (khi đầy pin) và 3,7 lít/100 km (khi pin thấp).

BYD Sealion 5 cũng có tính năng V2L công suất 3,3 kW, chìa khóa NFC Digital Key.

Phiên bản Premium của BYD Sealion 5 được trang bị camera 360 độ, gói an toàn chủ động ADAS với khoảng 20 tính năng khác nhau.

BYD Sealion 5 dự kiến ra mắt trong tháng 10, trở thành mẫu PHEV thứ tư của hãng xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam, sau BYD Sealion 6, BYD Seal 5 và BYD M9. Khách hàng đặt cọc 20 triệu đồng lúc này sẽ được hưởng ưu đãi trị giá 100 triệu đồng.

BYD Sealion 5 sẽ cạnh tranh loạt SUV cỡ C tại Việt Nam như Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, Kia Sportage, Hyundai Tucson, VinFast VF 7, Jaecoo J7, Geely EX5... và cả mẫu xe "chung nhà" BYD Sealion 6.