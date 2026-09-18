Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam-U23 Philippines trên kênh nào?

U23 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở ASIAD 2026. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Sau trận hòa tiếc nuối Kuwait, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 bằng màn chạm trán U23 Philippines.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ diễn ra vào lúc 13g30 hôm nay (18/9) trên sân vận động CS Asset Minato Soccer.

Trước trận cầu này, U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 bảng C khi cùng có 1 điểm như Kuwait, đứng sau U23 Uzbekistan.

Trong khi đó, U23 Philippines chưa có điểm số nào trận thua đậm 1-5 trước U23 Uzbekistan ở ngày ra quân.

Với cục diện hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cần phải giành chiến thắng mới rộng cửa giành quyền đi tiếp.

Trước lần gặp nhau này, U23 Việt Nam đang nắm ưu thế so với đối thủ khi giành đến 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gặp U23 Philippines.

Thành tích đối đầu vượt trội chắc chắn mang đến sự tự tin cần thiết cho U23 Việt Nam trong trận cầu mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và ứng dụng TV360./.