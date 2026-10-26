Xem trực tiếp lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 ở đâu, lúc mấy giờ?

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp qua nền tảng DAZN, đơn vị phát sóng sự kiện trên phạm vi toàn cầu tại các thị trường được áp dụng.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), lễ trao giải năm nay được tổ chức tại nhà hát London Palladium, bắt đầu lúc 20h ngày 26/10 theo giờ GMT, tức 3h ngày 27/10 theo giờ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại London, nhân dịp giải thưởng danh giá của bóng đá thế giới kỷ niệm 70 năm ra đời.

Người hâm mộ Việt Nam xem trực tiếp Quả bóng vàng 2026 ở đâu?

DAZN là nền tảng phát sóng trực tiếp lễ trao giải tại khoảng 200 thị trường trên thế giới, miễn phí theo công bố của đơn vị này. Khán giả có thể truy cập DAZN để kiểm tra khả năng xem tại Việt Nam và đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản theo hướng dẫn của nền tảng. Việt Nam không nằm trong danh sách các thị trường được công bố có đơn vị phát sóng riêng thay DAZN.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể truy cập trang web chính thức của Quả bóng vàng để cập nhật thông tin về buổi lễ, các hạng mục giải thưởng và kết quả được công bố.

Lễ trao giải năm 2026 do Thierry Henry và Kate Scott dẫn chương trình, bên cạnh Quả bóng vàng nam và nữ, sự kiện còn vinh danh các cá nhân, đội bóng và huấn luyện viên xuất sắc ở nhiều hạng mục khác.