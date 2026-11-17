Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 diễn ra tại khu vực Thành cổ Quảng Trị và ven sông Thạch Hãn

Trong ngày khai mạc, tối 24-11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan - linh thiêng vùng đất lửa”.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 diễn ra tại khu vực Thành cổ Quảng Trị và ven sông Thạch Hãn

Một trong những hoạt động nổi bật của tuần lễ là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026, với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ ngày 27 đến 29-11. Lễ hội được tổ chức tại khu vực Thành cổ Quảng Trị và ven sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị) và khu vực phía Nam cầu Hiền Lương (xã Bến Hải).

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Trị, tại lễ hội sẽ diễn ra nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² tại Thành cổ Quảng Trị. 34 khinh khí cầu cũng tham gia và sẽ đồng loạt bay ở độ cao khoảng 50m.

Vào buổi tối, khinh khí cầu kết hợp cùng hàng vạn hoa đăng trên sông Thạch Hãn tạo nên không gian ánh sáng, tưởng nhớ các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng và trải nghiệm văn hóa, du lịch.