Xem TikTok rồi đột nhập trường học trộm linh kiện giá trị gần 500 triệu đồng

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Bằng (SN 1990, trú thôn Trung Tâm, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Bằng bị cáo buộc lấy trộm 132 linh kiện máy tính, tổng trị giá gần 500 triệu đồng tại phòng thực hành tin học của Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, Bằng thường theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội về việc lắp đặt máy tính tại trường học, doanh nghiệp. Sau khi xem một video TikTok giới thiệu dàn máy tính mới được lắp đặt tại phân hiệu Mậu Lâm Bắc, Bằng lên kế hoạch trộm cắp.

Vũ Văn Bằng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 7/10, Bằng đi xe khách từ TP Đà Nẵng đến bến xe Mộc Thảo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk rồi tìm đường đến trường. Tối cùng ngày, Bằng đột nhập, ngắt nguồn điện, vô hiệu hóa camera giám sát và cắt khóa phòng thực hành tin học.

Tại đây, Bằng tháo 132 linh kiện gồm chip CPU, thanh RAM, ổ cứng rồi mang lên xe khách trở lại TP Đà Nẵng.

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về vụ trộm. Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy xét, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Bằng khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP Đà Nẵng, thu giữ toàn bộ tang vật.

Theo cơ quan chức năng, Bằng từng có 3 tiền án về các tội bắt cóc, trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản. Số linh kiện máy tính chưa kịp mang đi tiêu thụ thì Bằng bị công an bắt giữ.