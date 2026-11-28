Chiến sĩ, văn nghệ sĩ và người dân sẽ cùng làm sạch bãi biển Côn Đảo. Ảnh: BTC.

Sáng 28/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với chính quyền đặc khu Côn Đảo phát động chương trình tuyên truyền biển đảo năm 2026 với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”. Buổi lễ diễn ra tại quảng trường trước trụ sở UBND đặc khu Côn Đảo (28 Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM).

Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hai nghĩa trang Hàng Dương và Hàng Keo. Dự lễ có ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu, cùng đại diện HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu và các sở, ngành. Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các doanh nghiệp, đoàn viên, học sinh, người dân và du khách cũng tham dự.

"Côn Đảo không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước mà còn là “viên ngọc bích” giữa Biển Đông, vùng kinh tế biển chiến lược của Thành phố. Tuy nhiên, hệ sinh thái biển nơi đây đang đối mặt với nhiều tổn thương từ hiện tượng tẩy trắng san hô và rác thải nhựa", ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu tại chương trình tuyên truyền biển đảo năm 2026 với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”. Ảnh: BTC.

Theo kế hoạch, ngay sau lễ phát động, các đại biểu, chiến sĩ, văn nghệ sĩ và người dân sẽ cùng làm sạch bãi biển. Đợt ra quân còn có hoạt động lặn nuôi cấy san hô theo quy trình khoa học nhằm phục hồi các rạn san hô vốn là lá chắn tự nhiên cho bờ biển Côn Đảo. Ông Hồi cho rằng việc bảo vệ đại dương, phục hồi rạn san hô cần trở thành “hành động thường xuyên của toàn xã hội”.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết địa phương cam kết phát triển kinh tế và du lịch xanh, gắn bảo tồn đa dạng sinh học biển với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo. Ông kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị người dân và du khách từ chối đồ nhựa dùng một lần, không xả rác ra biển và tránh làm tổn hại san hô khi tham quan.

Mô hình sinh vật biển cùng các tác phẩm thời trang được tái chế từ rác thải nhựa tại Côn Đảo.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, chương trình năm nay kết hợp nghệ thuật với bảo tồn biển. Qua âm nhạc, thời trang tái chế, 150 bức ảnh tư liệu và các mô hình sinh vật biển làm từ rác nhựa, công chúng có thể thấy vẻ đẹp của đại dương và tác động của ô nhiễm. Học sinh cũng được tự tay tái chế nhựa. Ngay sau lễ phát động, đại biểu, chiến sĩ, văn nghệ sĩ và người dân sẽ làm sạch bãi biển, lặn cấy san hô để phục hồi các rạn quanh Côn Đảo.

“Bảo vệ đại dương và phục hồi rạn san hô không thể chỉ là nỗ lực của riêng một cơ quan hay một sự kiện nhất thời, mà phải trở thành nếp sống văn minh, thành hành động thường xuyên của toàn xã hội” ông Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định.

Ba đại sứ của chương trình là Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo và Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ, người mẫu cũng tham gia.

Các em học sinh dọn rác trên bãi biển ở Côn Đảo. Ảnh: BTC.

Nhắc đến những mảng san hô bạc trắng, Thanh Thảo gọi đó là “lời kêu cứu khẩn thiết nhất từ đại dương”. Phương Khánh cho biết rạn san hô Côn Đảo là nơi sinh sống của nhiều loài quý hiếm như rùa biển, trai tai tượng. Cô mong tiếng nói của các nghệ sĩ sẽ giúp du khách chú ý hơn đến việc bảo vệ hệ sinh thái này trong mỗi chuyến đi.

Với H'Hen Niê, việc nuôi cấy san hô ở Côn Đảo nối tiếp những hoạt động trồng rừng cô từng tham gia trên đất liền. “Chỉ cần mỗi người giảm bớt một chiếc túi ni-lông, một chai nhựa dùng một lần, chúng ta đã góp phần giữ lại vẻ đẹp nguyên sơ cho biển đảo quê hương”, cô nói.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM dành tặng toàn bộ 150 bức ảnh và các mô hình cho đặc khu Côn Đảo. Sau triển lãm, địa phương sẽ tiếp nhận, lưu giữ các tác phẩm để sử dụng trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng.