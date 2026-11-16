Xem phim 'trăm tỷ' miễn phí tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội

Cảnh trong phim “Thỏ Ơi!!”. (Ảnh: Galaxy Studio)

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, quy tụ 125 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh những bộ phim quốc tế, điện ảnh Việt Nam góp mặt với nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, từ hành động, tâm lý, kinh dị đến phim tài liệu, hoạt hình.

Chương trình Phim Việt Nam đương đại giới thiệu 30 tác phẩm, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn. Trong đó có nhiều bộ phim được khán giả quan tâm thời gian qua, cùng những tác phẩm mang màu sắc sáng tạo riêng của các nhà làm phim trong nước.

Đáng chú ý nhất là các phim “Thỏ Ơi!!”, “Tử chiến trên không”, “Mang mẹ đi bỏ”… đều là những phim có doanh thu hàng trăm tỷ đồng khi chiếu rạp.

Bên cạnh đó, chương trình Phim Việt Nam đương đại còn giới thiệu “Con kể ba nghe” của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” của Lương Đình Dũng, “Trường hè, 2001” của Dužan Duong, “Nhà mình đi thôi” của Trần Đình Hiền cùng nhiều bộ phim khác.

Sự hiện diện của các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ những câu chuyện gia đình, xã hội đến hành động và kinh dị, mang đến cho khán giả cái nhìn đa dạng hơn về hoạt động sáng tạo của điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây.

Ngoài phim dài, 12 phim ngắn thuộc chương trình Phim Việt Nam đương đại cũng được giới thiệu, trong đó có “Đàn cá gỗ”, “Tạm biệt chim cu”, “Chú bé loắt choắt”, “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” và “Giấy Dó cuộc hành trình trở về”.

Các bộ phim mang đến những cách tiếp cận và ngôn ngữ điện ảnh khác nhau, tạo nên sự đa dạng cho hạng mục tranh giải năm nay.

Phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh". (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Ở hạng mục tranh giải, ngoài phim “Hộ linh tráng sĩ” tranh giải cùng 11 phim quốc tế trong bảng Phim dài dự thi, điện ảnh Việt Nam còn chiếm 14 trong tổng số 25 tác phẩm được lựa chọn vào hạng mục Phim ngắn dự thi. Những bộ phim như “Khuất sau khung cửa”, “Ấn ức trong một cánh đồng”, “Cựu binh phố cổ”, “Mộng uyên ương”, “Những viên bi sắc màu”, “Pooc-Ba-Ga”, “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị” và “Giấc mơ là ốc sên” sẽ tham gia tranh giải cùng 11 phim ngắn quốc tế.

Các tác phẩm Việt Nam trải rộng từ phim truyện, phim tài liệu đến phim hoạt hình, cho thấy sự hiện diện của nhiều loại hình sáng tác trong hạng mục này.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12 tại Hà Nội, với khẩu hiệu “Điện ảnh-Kết nối-Phát triển”. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 28/11, lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.