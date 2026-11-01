Xem những tay đua so tài dưới đầm lầy tại Đồng Mô

Tại PVOIL VOC 2026, Đường thi số 18 và 22 chính là "cơn ác mộng" đối với các tay đua
Tranh tài ở chặng đua vượt bùn lầy đặc trưng mô phỏng lễ hội đua bò An Giang hay băng qua đầm lầy rộng hàng trăm mét, các tay đua chuyên nghiệp không chỉ đối mặt với sức bám gần như bằng không mà còn phải vắt kiệt thể lực
Những hố nước đục ngầu ẩn chứa lớp bùn đặc quánh bên dưới khiến nhiều chiếc xe bị sụt lún sâu
Trên những đoạn đường sình lầy xuyên qua khu vực cỏ rậm, tầm nhìn của người cầm lái liên tục bị thử thách
Các đội đua phải tận dụng tối đa hệ thống cáp tời cứu hộ gắn phía trước mũi xe, kết hợp cùng sự phối hợp ăn ý của phụ lái để từng bước kéo phương tiện vượt qua vũng lầy trong thời gian ngắn nhất
Trong nhiều tình huống, sức mạnh cơ bắp của động cơ là chưa đủ để giúp những chiếc xe nặng hàng tấn tự thoát khỏi bùn sâu
Áp lực và sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của từng vận động viên
Sự phối hợp giữa lái chính và lái phụ (thao tác tời, neo cáp trong điều kiện ngập ngụa bùn lầy) chính là yếu tố quyết định để đưa cỗ xe tới vạch đích
Tiếng gầm rú của động cơ hòa lẫn tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả
Lái phụ đâm mình xuống nước, quấn dây cáp cứu nguy cho cỗ xe sa lầy
Họ gồng mình đưa cáp tới điểm có thể cắm neo giúp "chiến mã" bứt phá
Lái phụ dầm mình dưới làn nước đục ngầu, gồng hết sức để đưa đồng đội thoát khỏi thế kẹt
Cỗ xe như chìm nghỉm giữa đầm lầy
Mỗi mét di chuyển trên đường thi là một cuộc đấu trí lẫn đấu sức nghẹt thở
Sự phối hợp ăn ý từng giây giữa lái chính và lái phụ quyết định sự sống còn của bài thi
Những "thợ lặn trong bùn" vật lộn từng phút để đưa chiến mã về đích
Đầm lầy rộng hàng trăm mét trở thành mồ hôi, nước mắt và là nơi chứng minh đẳng cấp
Đầm lầy rộng hàng trăm mét trở thành mồ hôi, nước mắt và là nơi chứng minh đẳng cấp
Bùn lầy giăng bẫy khắp nơi, chực chờ kéo ghì những cỗ xe xuống sâu
Tay đua lội bùn ngập tới gối, kiên cường móc cáp kéo xe trong điều kiện khắc nghiệt nhất
Neo sắt cắm xuống lòng đất nhầy nhụa, tạo điểm tựa duy nhất để vượt qua thử thách
Sau ánh hào quang chiến thắng là những giây phút gồng mình xé bùn nghẹt thở đến thót tim
Tiếng gầm của động cơ hòa lẫn tiếng nổ máy căng thẳng giữa không gian đầm lầy mịt mù
Bùn cuộn dâng thành dòng nước xiết, biến đường thi thành cơn ác mộng
Sức mạnh động cơ giữa đại ngàn Đồng Mô
Ranh giới mong manh giữa cú bứt phá ngoạn mục
Những cơn sóng bùn khổng lồ trùm kín thân xe, biến tầm nhìn của tay lái về số 0 trong tích tắc
Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ khắp cả nước, tranh tài ở 4 phân hạng (Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp) trên tổng cộng 24 đường thi trải rộng hơn 150 ha