Xem những tay đua so tài dưới đầm lầy tại Đồng Mô

Tại PVOIL VOC 2026, Đường thi số 18 và 22 chính là "cơn ác mộng" đối với các tay đua

Tranh tài ở chặng đua vượt bùn lầy đặc trưng mô phỏng lễ hội đua bò An Giang hay băng qua đầm lầy rộng hàng trăm mét, các tay đua chuyên nghiệp không chỉ đối mặt với sức bám gần như bằng không mà còn phải vắt kiệt thể lực

Những hố nước đục ngầu ẩn chứa lớp bùn đặc quánh bên dưới khiến nhiều chiếc xe bị sụt lún sâu

Trên những đoạn đường sình lầy xuyên qua khu vực cỏ rậm, tầm nhìn của người cầm lái liên tục bị thử thách

Các đội đua phải tận dụng tối đa hệ thống cáp tời cứu hộ gắn phía trước mũi xe, kết hợp cùng sự phối hợp ăn ý của phụ lái để từng bước kéo phương tiện vượt qua vũng lầy trong thời gian ngắn nhất

Trong nhiều tình huống, sức mạnh cơ bắp của động cơ là chưa đủ để giúp những chiếc xe nặng hàng tấn tự thoát khỏi bùn sâu

Áp lực và sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của từng vận động viên

Sự phối hợp giữa lái chính và lái phụ (thao tác tời, neo cáp trong điều kiện ngập ngụa bùn lầy) chính là yếu tố quyết định để đưa cỗ xe tới vạch đích

Tiếng gầm rú của động cơ hòa lẫn tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả

Lái phụ đâm mình xuống nước, quấn dây cáp cứu nguy cho cỗ xe sa lầy

Họ gồng mình đưa cáp tới điểm có thể cắm neo giúp "chiến mã" bứt phá

Lái phụ dầm mình dưới làn nước đục ngầu, gồng hết sức để đưa đồng đội thoát khỏi thế kẹt

Cỗ xe như chìm nghỉm giữa đầm lầy

Mỗi mét di chuyển trên đường thi là một cuộc đấu trí lẫn đấu sức nghẹt thở

Sự phối hợp ăn ý từng giây giữa lái chính và lái phụ quyết định sự sống còn của bài thi

Những "thợ lặn trong bùn" vật lộn từng phút để đưa chiến mã về đích

Đầm lầy rộng hàng trăm mét trở thành mồ hôi, nước mắt và là nơi chứng minh đẳng cấp

Đầm lầy rộng hàng trăm mét trở thành mồ hôi, nước mắt và là nơi chứng minh đẳng cấp

Bùn lầy giăng bẫy khắp nơi, chực chờ kéo ghì những cỗ xe xuống sâu

Tay đua lội bùn ngập tới gối, kiên cường móc cáp kéo xe trong điều kiện khắc nghiệt nhất

Neo sắt cắm xuống lòng đất nhầy nhụa, tạo điểm tựa duy nhất để vượt qua thử thách

Sau ánh hào quang chiến thắng là những giây phút gồng mình xé bùn nghẹt thở đến thót tim

Tiếng gầm của động cơ hòa lẫn tiếng nổ máy căng thẳng giữa không gian đầm lầy mịt mù

Bùn cuộn dâng thành dòng nước xiết, biến đường thi thành cơn ác mộng

Sức mạnh động cơ giữa đại ngàn Đồng Mô

Ranh giới mong manh giữa cú bứt phá ngoạn mục

Những cơn sóng bùn khổng lồ trùm kín thân xe, biến tầm nhìn của tay lái về số 0 trong tích tắc

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ khắp cả nước, tranh tài ở 4 phân hạng (Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp) trên tổng cộng 24 đường thi trải rộng hơn 150 ha