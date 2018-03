Xem – Nghe – Đọc

Tháng năm rực rỡ. Phim kể về tình bạn, về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của một nhóm bạn gái thời trung học. Tình cờ gặp lại người bạn cũ Mỹ Dung, Hiểu Phương đau xót khi biết bạn đang mắc bệnh hiểm nghèo.

* Tháng năm rực rỡ. Phim kể về tình bạn, về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của một nhóm bạn gái thời trung học. Tình cờ gặp lại người bạn cũ Mỹ Dung, Hiểu Phương đau xót khi biết bạn đang mắc bệnh hiểm nghèo. Để thực hiện tâm nguyện của bạn, Hiểu Phương quyết tâm tìm lại các thành viên của nhóm Ngựa Hoang. Hành trình đi tìm những người bạn cũ cũng chính là hành trình để Hiểu Phương trở về với những “tháng năm rực rỡ” của cuộc đời mình.

* Đừng ai nhắc về anh ấy. Sáng tác: Mr Siro, trình diễn: Trà My Idol. Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2008, Trà My được khán giả biết đến đầu tiên như một chân dài may mắn. Nhưng tiếng hát của cô cho thấy, sở dĩ người nghe còn nhớ đến cô không phải chỉ vì cô may mắn. Đừng ai nhắc về anh ấy là một bản ballad buồn về tình yêu - Ngày hôm qua đã khác hôm nay/ Chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy/ Chỉ là khi anh bên em đã mất đi nhiều cảm xúc/ Đau càng nhiều lại càng xa cách/ Ngày xưa anh nhớ không anh?

* Đi tìm Alaska. Tác giả: John Green, dịch giả: Bảo Anh, NXB Trẻ. Cuộc đời Miles Halter từng là một nỗi chán chường tột cùng, cho đến khi gặp Alaska Young. Xinh đẹp, thông minh và rõ ràng là quá bốc đồng, Alaska đã kéo Miles vào thế giới mạo hiểm của cô và vô tình đánh cắp trái tim cậu. Đối với Miles, mọi thứ không bao giờ có thể quay lại như xưa. John Green là tác giả của 2 tiểu thuyết từng thu hút sự chú ý của nhiều bạn đọc: Những thành phố giấy, Khi lỗi thuộc về những vì sao.

ÐÔNG A