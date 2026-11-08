Xem ngay lịch âm dương hôm nay 8/11

Giữa nhịp sống nền nếp của nhà trường Quân đội, tiếng ghi-ta, organ, sáo trúc, tiếng trống vẫn ngân lên sau những giờ học. Trên sân khấu cả trong và ngoài đơn vị, những học viên Trường Sĩ quan Chính trị tự tin cất tiếng hát, hòa cùng tiếng đàn, nhịp trống. Niềm yêu thích âm nhạc dần trở thành phong trào, góp phần tạo nên một sắc màu trẻ trung trong đời sống văn hóa dưới mái trường Sĩ quan Chính trị nhiều năm nay.