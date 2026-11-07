Xem ngay lịch âm dương hôm nay 7/11

Từ những món ăn mang hương vị Hà Nội đến tinh hoa ẩm thực của nhiều quốc gia, tất cả sẽ cùng hội tụ tại một không gian lễ hội quy mô lớn vào cuối tháng 11 này. Lễ hội Ẩm thực quốc tế - Hà Nội Firebeat 2026 được định hướng trở thành sự kiện thường niên tầm cỡ quốc tế, sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).