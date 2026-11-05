Xem ngay lịch âm dương hôm nay 5/11

HNN - Ý tưởng xây dựng bãi đỗ xe nổi trên sông An Cựu, phát triển không gian du lịch xanh, yên bình quanh Kinh thành và hai bờ sông Hương, mở rộng trục giao thông phía nam… là những hiến kế, đề xuất được người dân gửi đến nền tảng “Hiến kế” trên Hue-S trong những ngày qua. Đây là kênh tiếp nhận ý tưởng, giải pháp từ người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và những người yêu Huế giúp chính quyền lắng nghe, xem xét và phản hồi những sáng kiến đóng góp cho sự phát triển của thành phố.