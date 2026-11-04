Xem ngay lịch âm dương hôm nay 4/11
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 4/11 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 4/11, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 11, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
Ngày 4/11/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Thứ Tư ngày 4/11 dương lịch tức ngày 26/9 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 4/11.
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 4/11
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-4-11/442711.html