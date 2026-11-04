Xem ngay lịch âm dương hôm nay 4/11

Ở Huế, có những không gian văn hóa mở cửa miễn phí cho người dân và du khách đến trải nghiệm. Không gian Làng Huế là một trong số đó. Ở đây, du khách được tìm hiểu nhiều làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi và được chia sẻ những câu chuyện văn hóa Huế vô cùng gần gũi.