Xem ngay lịch âm dương hôm nay 31/10

Nhắc đến những quy tắc của người xưa, cảm nhận đầu tiên của nhiều người thường là sự gò bó. Từ ăn uống, tiếp khách, đi lại cho đến lời ăn tiếng nói, mọi thứ đều có những phép tắc riêng. Các quy định nhiều đến mức dường như chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể bị xem là thất lễ hoặc phạm điều kiêng kỵ.