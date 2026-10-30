Xem ngay lịch âm dương hôm nay 30/10

Hơn 20 năm trước, sau một lần bị mẹ nhắc nhở vì đi mua đồ nhưng không có tiền trả, chị Trần Thị Thính ở Hà Nội giận dỗi bỏ nhà đi rồi bặt vô âm tín. Người mẹ đến nay vẫn day dứt, ân hận, mong có tin tức về con gái.