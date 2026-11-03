Xem ngay lịch âm dương hôm nay 3/11

Giảm được một giấy phép hay một lần nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ cảm nhận ngay sự thuận tiện. Còn người dân sẽ đánh giá việc sửa luật qua những điều gần gũi hơn: phản ánh có được trả lời không, nguồn ô nhiễm có được xử lý dứt điểm không.