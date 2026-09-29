Xem ngay lịch âm dương hôm nay 29/9

Từ việc rà soát hàng nghìn thủ tục hành chính, tỉnh Điện Biên chuyển trọng tâm cải cách vào những khâu doanh nghiệp thực sự cần và những điểm nghẽn làm chậm tiến độ đầu tư. Cơ chế “luồng xanh” được triển khai tạo chuyển biến từ cách giải quyết hồ sơ sang chủ động đồng hành, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, qua đó rút ngắn thời gian, giảm chi phí và đưa nhiều dự án nhanh hơn từ thủ tục đến công trường.