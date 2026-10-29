Xem ngay lịch âm dương hôm nay 29/10

LTS: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh vẫn đang được tiếp tục. Cùng với mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là những dấu tích còn sót lại của một con người, có khi chỉ là một mảnh giấy đã phai chữ, một tấm ảnh, một vật dụng cá nhân hay dấu hiệu nhận biết đơn vị. Những thứ tưởng như nhỏ bé ấy có thể mang theo những thông tin quý giá về người lính, đơn vị và nơi họ từng chiến đấu.