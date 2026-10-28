Xem ngay lịch âm dương hôm nay 28/10

Trong đời sống nghệ thuật đương đại với nhiều loại hình giải trí, cải lương tại Hà Nội đứng trước yêu cầu gìn giữ giá trị truyền thống và tìm hướng phát triển để thu hút công chúng hôm nay. Từ tâm huyết của những nghệ sĩ gạo cội đến nỗ lực của lớp nghệ sĩ trẻ, hành trình tiếp nối tiếng ca cải lương trên đất Bắc đã có khởi sắc nhưng vẫn nhiều chông gai.