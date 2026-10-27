Xem ngay lịch âm dương hôm nay 27/10

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các ĐBQH đánh giá cao những cải cách thủ tục hành chính của dự thảo Luật; đồng thời, nhấn mạnh giảm thủ tục phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm.