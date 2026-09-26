Xem ngay lịch âm dương hôm nay 26/9

Khi đi du lịch nước ngoài, thói quen thả lỏng ngay khi vừa bước chân vào phòng khách sạn có thể đẩy bạn vào những rủi ro khôn lường. Học ngay quy trình kiểm tra 90 giây từ các tiếp viên hàng không để bảo vệ tuyệt đối sự riêng tư và an toàn của chính mình.