Xem ngay lịch âm dương hôm nay 26/10

Từ Nhà Bát Giác giữa trung tâm Hà Nội đến các khu dân cư, những chương trình nghệ thuật cộng đồng đang từng bước đưa văn hóa đến gần hơn với người dân, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo sức sống mới cho không gian đô thị. Đây cũng là một trong những cách thức cụ thể hóa Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.