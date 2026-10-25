Xem ngay lịch âm dương hôm nay 25/10

Xác định bao bì không chỉ là vỏ bọc bảo quản mà chính là “sứ giả” truyền tải giá trị thương hiệu, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã dồn tâm huyết cho khâu thiết kế. Mỗi hộp trà là cả một không gian văn hóa được tái hiện sinh động qua từng đường nét, màu sắc và câu chuyện đi kèm.