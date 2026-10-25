Văn hóa

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 25/10

Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 25/10 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 15/10, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 10, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.

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Ngày 25/10/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?

Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Chủ nhật ngày 25/10 dương lịch tức ngày 16/9 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 25/10.

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 25/10

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 25/10

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 25/10

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-25-10/441821.html