Xem ngay lịch âm dương hôm nay 24/9
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Ngày 24/9/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch năm Ất Tị 2025 của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Thứ Năm ngày 24/9 dương lịch tức ngày 14/8 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 24/9.
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 24/9
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-24-9/436341.html