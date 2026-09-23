Xem ngay lịch âm dương hôm nay 23/9

Giữa thị trường bánh Trung thu ngày càng đa dạng về mẫu mã, hương vị, ông Nông Ích Lân, tổ Phố Cũ, phường Thục Phán vẫn bền bỉ với cách làm bánh truyền thống. Gần 40 năm gắn bó với nghề, ông không chỉ làm ra những chiếc bánh phục vụ mỗi mùa trăng, mà còn góp phần giữ lại hương vị quen thuộc của bánh Trung thu trong đời sống người Cao Bằng.