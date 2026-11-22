Xem ngay lịch âm dương hôm nay 22/11
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Ngày 22/11/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Chủ nhật ngày 22/11 dương lịch tức ngày 14/10 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 22/11.
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 22/11
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Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-22-11/442880.html