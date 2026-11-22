Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, khối lượng công việc cấp xã ngày càng lớn, trong những ngày nghỉ, ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, vẫn dành thời gian cho một công việc khác, đó là ghi lại những câu chuyện đời thường ở các bản làng tại Đồng Văn để đăng tải lên mạng xã hội...