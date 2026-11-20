Từng cùng nhau đi qua hơn 50 quốc gia, vợ chồng Marissa Goldstein và Adam vẫn chọn Việt Nam làm nơi gắn bó lâu dài. Từ chuyến đi dự định kéo dài 3 tháng, cặp đôi cùng 4 con đã có hơn 10 năm sống và làm việc tại TPHCM.