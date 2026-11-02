Xem ngay lịch âm dương hôm nay 2/11

Từ những làn điệu dân gian Kinh Bắc đến những ca khúc theo người lính ra chiến trường, âm nhạc Huy Du đã đi qua nhiều chặng đường của đất nước. Một thế kỷ sau ngày sinh, nhìn lại di sản ấy cũng là nhìn lại một thế hệ nhạc sĩ đã sống, chiến đấu và sáng tác bằng chính những trải nghiệm của mình.