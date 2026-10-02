Xem ngay lịch âm dương hôm nay 2/10
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Ngày 2/10/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch năm Ất Tị 2025 của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Thứ Sáu ngày 2/10 dương lịch tức ngày 22/8 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 2/10.
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 2/10
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Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-2-10/438756.html