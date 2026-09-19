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Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9

Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 19/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 19/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.

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Ngày 19/9/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?

Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch năm Ất Tị 2025 của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Thứ Bảy ngày 18/9 dương lịch tức ngày 9/8 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9.

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9

 Thông tin chi tiết ngày 19-9-2026 - Ngày âm lịch 9-8-2026

Can chi: Ngày Bính Thân - Tháng Đinh Dậu - Năm Bính Ngọ

    Ngày Hắc Đạo: Sao Bạch Hổ

    Trực Bế: Xấu mọi việc, trừ đắp đê, hồ rãnh

    Nhị thập bát tú - Đê: (Hành: Thổ; Con vật: Lạc) Xấu mọi việc

    Tiết khí: Giữa Bạch lộ - Thu phân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY (Giờ Hoàng Đạo)

Tý (23 - 1), Sửu (1 - 3), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH

Hướng gặp Tài Thần (TỐT): Đông

    Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT): Tây Bắc

    Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 19-9-2026, ÂM LỊCH 9-8-2026

Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

CÁC SAO TỐT

Cát Khánh Tốt mọi việc

    Phúc Lộc Tốt cầu tài lộc, khai trương

    Thánh Tâm Tốt mọi việc, nhất cầu phúc, tế tự

    Thiên Mã Tốt xuất hành, giao dịch, tài lộc

    [Ngũ Phủ] Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU

Bạch Hổ Kỵ mai táng

    Lôi Công Xấu với xây dựng nhà cửa

    Thiên Ôn Kỵ XD.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-19-9/435493.html