Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9
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Ngày 19/9/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch năm Ất Tị 2025 của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Thứ Bảy ngày 18/9 dương lịch tức ngày 9/8 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9.
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9
Thông tin chi tiết ngày 19-9-2026 - Ngày âm lịch 9-8-2026
Can chi: Ngày Bính Thân - Tháng Đinh Dậu - Năm Bính Ngọ
Ngày Hắc Đạo: Sao Bạch Hổ
Trực Bế: Xấu mọi việc, trừ đắp đê, hồ rãnh
Nhị thập bát tú - Đê: (Hành: Thổ; Con vật: Lạc) Xấu mọi việc
Tiết khí: Giữa Bạch lộ - Thu phân
GIỜ TỐT TRONG NGÀY (Giờ Hoàng Đạo)
Tý (23 - 1), Sửu (1 - 3), Thìn (7 - 9), Tỵ (9 - 11), Mùi (13 - 15), Tuất (19 - 21)
HƯỚNG XUẤT HÀNH
Hướng gặp Tài Thần (TỐT): Đông
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT): Tây Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng
CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 19-9-2026, ÂM LỊCH 9-8-2026
Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
CÁC SAO TỐT
Cát Khánh Tốt mọi việc
Phúc Lộc Tốt cầu tài lộc, khai trương
Thánh Tâm Tốt mọi việc, nhất cầu phúc, tế tự
Thiên Mã Tốt xuất hành, giao dịch, tài lộc
[Ngũ Phủ] Tốt mọi việc
CÁC SAO XẤU
Bạch Hổ Kỵ mai táng
Lôi Công Xấu với xây dựng nhà cửa
Thiên Ôn Kỵ XD.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-19-9/435493.html