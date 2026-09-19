Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9

Theo quy định, căn hộ chung cư phải sử dụng đúng mục đích để ở. Tuy nhiên hiện nay, tại một số khu chung cư trên địa bàn Hà Nội, hoạt động kinh doanh, dịch vụ vẫn diễn ra, từ làm đẹp, gội đầu dưỡng sinh đến văn phòng... Việc sử dụng căn hộ ngoài mục đích để ở đã ảnh hưởng đến môi trường sống của cư dân, cần phải được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt khi Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định tăng mức xử phạt lên 100-130 triệu đồng từ ngày 26-8-2026.