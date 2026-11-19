Với cơ chế phân quyền, phân cấp và các chính sách ưu đãi về đầu tư, phát triển nhà ở, Luật Thủ đô năm 2026 tạo điều kiện để Hà Nội chủ động mở rộng nguồn cung, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở tái định cư, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.