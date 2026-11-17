Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền càng mạnh, yêu cầu kiểm soát quyền lực, bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền và xác định rõ trách nhiệm càng cao. Đối với HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, đổi mới giám sát chuyên đề phù hợp với mô hình quản trị mới của một đô thị quy mô lớn, không gian phát triển rộng và mức độ phân cấp, phân quyền ngày càng cao; hoạt động giám sát ngày càng hướng nhiều hơn vào những vấn đề cụ thể, điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện và những nội dung tác động lớn đến sự phát triển.